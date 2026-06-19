Pela 14ª rodada da Série B, o Vila Nova entra em campo na noite deste sábado (20), a partir das 19 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga. Depois de tropeçar fora de casa, o Tigre tenta usar a força da torcida para superar o Náutico.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nApós engrenar uma sequência de quatro vitórias consecutivas, o Vila Nova perdeu por 1 a 0 para o Cuiabá no último domingo (14), na Arena Pantanal, e deixou a liderança, que atualmente pertence ao São Bernardo. As equipes possuem os mesmos 25 pontos e sete vitórias, mas o time paulista tem quatro gols a mais de saldo em relação aos goianos.\nComo o 3º colocado Sport empatou com o Atlético-GO por 1 a 1 na última quinta-feira (18), o Vila Nova garantiu pelo menos a vice-liderança até o fim da rodada, sem sequer entrar em campo. Isso porque Fortaleza, Novorizontino e Criciúma, que aparecem em 4º, 5º e 6º lugares, respectivamente, ostentam 21 pontos e não podem alcançar o Tigre.