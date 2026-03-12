Na noite desta quinta-feira (12), a partir das 19 horas, o Vila Nova recebe o Operário-MS no Onésio Brasileiro Alvarenga, em jogo único pela 3ª fase da Copa do Brasil. Quem se classificar vai pegar o Confiança, que eliminou o Tombense ao vencer por 2 a 0 nesta quarta-feira (11).\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e ingressos)\nNeste momento, após a eliminação no Campeonato Goiano e enquanto não começam a Série B e a Copa Centro-Oeste, a Copa do Brasil é a única competição que o Vila Nova está disputando. O time entrou na 2ª fase e, fora de casa, em jogo único, empatou em 0 a 0 com o Velo Clube-SP, ganhando por 4 a 2 nos pênaltis e passando para a 3ª fase.\nAté aqui, o Vila Nova já embolsou R$ 2,91 milhões - R$ 1,38 milhão por ter participado da 2ª fase, e mais R$ 1,53 milhão por ter avançado para a 3ª fase. Em caso de classificação para a 4ª fase da Copa do Brasil, o Tigre vai faturar mais R$ 1,68 milhão, totalizando R$ 4,59 milhões de premiação.