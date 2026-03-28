Depois de iniciar a Copa Centro-Oeste com um time majoritariamente sub-20, incluindo o treinador, o Vila Nova utilizará jogadores do time principal neste sábado (28), a partir das 20h30, no OBA. Pela 2ª rodada do Regional, o Tigre recebe o Operário-MS e busca a vitória para somar os primeiros pontos no Grupo A.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nO que não falta no jogo deste final de semana é indefinição. O Vila Nova sequer quis confirmar quem estará à beira do campo. O que se sabe é que Guto Ferreira ainda não fará a sua estreia, e que o técnico do sub-20, Jayme Algarte, não deve ser o comandante. A função deve ficar para o interino Ariel Mamede ou para Juca Antonello, um dos auxiliares de Guto Ferreira.\nO Vila Nova não informou se o time vai com força máxima para a partida, mas atletas do sub-20 estarão entre os relacionados. Na 1ª rodada, os garotos seguraram o Rio Branco-ES fora de casa durante uma etapa inteira, mas sofreram um gol no 2º tempo e perderam por 1 a 0, deixando de pontuar no Estádio Kleber Andrade.