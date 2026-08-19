Depois de retomar a confiança com uma vitória fora de casa no clássico contra o Atlético-GO, o Vila Nova entra em campo na noite desta quarta-feira (19), a partir das 20h30, pela 23ª rodada da Série B, contra a Ponte Preta, pior equipe do campeonato e que vive forte crise institucional.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nMuita coisa mudou de uma hora para outra no Vila Nova. Na semana passada, o time vinha de duas derrotas seguidas e um recorte de quatro derrotas em cinco jogos. Depois de bater o rival Atlético-GO por 2 a 0 no Antônio Accioly, o Tigre recuperou a confiança e busca confirmar essa volta por cima diante de seu torcedor.\nNo OBA, o Vila Nova tem um ótimo desempenho. Em termos de aproveitamento, é o 2º melhor mandante da Série B de 2026 (76,67%), com sete vitórias, dois empates e uma derrota, atrás apenas do líder Criciúma (83,33%), com sete vitórias, quatro empates e nenhuma derrota.