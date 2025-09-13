Em duelo que pode significar a renovação do sonho do acesso ou uma dificuldade ainda maior para conseguir o objetivo da temporada, o Vila Nova recebe o Remo neste sábado (13), às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O confronto direto, entre duas equipes da parte de cima da tabela de classificação, é válido pela 26ª rodada da Série B.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nO Vila Nova iniciou a 26ª rodada em 10º lugar, com 35 pontos. Já o Remo entrou na rodada como o 5º colocado, dono de 38 pontos. Em caso de vitória colorada, o Tigre deixará o Leão para trás porque teria duas vitórias a mais nos critérios de desempate. Mesmo assim, o clube não vai entrar na faixa do acesso (G4), pois a 4ª colocada Chapecoense tem 41 pontos.