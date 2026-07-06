O Vila Nova recebe o São Bernardo nesta segunda-feira (6), às 19 horas, no OBA, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o Tigre goiano, que vem de derrota, somente a vitória interessa para terminar a rodada na liderança da competição. O confronto coloca frente a frente o melhor mandante e o melhor visitante da Segundona.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, ingressos e prováveis escalações.)\nO Tigre começou a rodada na liderança da Série B com 28 pontos, um a mais que Novorizontino e Criciúma, ambos com 27. Com a rodada em andamento desde a última quinta-feira (2), a situação mudou.\nNo sábado (4), o Novorizontino goleou o Atlético-GO por 3 a 0 e assumiu a liderança ao chegar aos 30 pontos. O Criciúma também venceu o Sport por 1 a 0, alcançou os mesmos 30 pontos e está na vice-liderança, empurrando o Vila Nova para a 3ª colocação. Apenas a vitória recoloca a equipe colorada na ponta da tabela.