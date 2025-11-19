No único jogo antecipado da 38ª e última rodada da Série B de 2025, o Vila Nova entra em campo pela última vez na temporada. Nesta quarta-feira (19), a partir das 19h30, no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Tigre recebe o rebaixado Volta Redonda para cumprir tabela no campeonato.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, ingressos e arbitragem)\nHá cinco jogos sem vencer, o Vila Nova vive um final de ano melancólico, após ter tido um primeiro semestre de contornos positivos, vencendo o título estadual e derrubando um tabu de quase 20 anos sem a conquista. Desde a chegada do técnico Umberto Louzer, no entanto, o Tigre só venceu um dos oito jogos que disputou - o triunfo de 1 a 0 foi contra outro time rebaixado, o Amazonas, também no OBA.\nApesar do rendimento ruim (são cinco empates, duas derrotas e uma vitória, com aproveitamento de 33,3%), Umberto Louzer tem contrato com o Vila Nova até o final do ano que vem e está auxiliando na montagem do elenco para 2026. O clube já acertou as contratações do volante Marco Antônio, do Náutico, e do atacante Ryan, do Maranhão.