Na Copa do Mundo em que os jogadores badalados estão decidindo e atraindo holofotes, o Brasil tem o seu craque decisivo: Vini Jr. bailou mais uma vez com a amarelinha e comandou a goleada da seleção brasileira, por 3 a 0, sobre a Escócia. O camisa 7 teve atuação de gala, marcou duas vezes e liderou a classificação da equipe comandada por Carlo Ancelotti à 2ª fase (16 avos) do Mundial.O Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá tem visto os principais craques irem às redes e encantarem seus torcedores com gols e atuações decisivas. Lionel Messi marcou cinco gols em dois jogos pela Argentina, Haaland e Mbappé marcaram quatro gols por Noruega e França, respectivamente, além de Harry Kane e Cristiano Ronaldo, que já deixaram suas marcas por Inglaterra e Portugal em duas ocasiões.No Brasil, Vini Jr. é esse craque. O camisa 7 marcou nos três jogos do Brasil na Copa do Mundo e só fica atrás de Lionel Messi na artilharia do Mundial, com quatro gols, igualado com Haaland e Mbappé. O atacante do Real Madrid também tem uma assistência no torneio.Na história, o atacante se tornou o 5º brasileiro a marcar nos três primeiros jogos de uma edição de Copa do Mundo. Os outros foram Jairzinho em 1970, Romário em 1994, além de Ronaldo e Rivaldo em 2002. A coincidência entre eles é um deleite para acreditar no hexa: todos foram campeões do Mundial.A Copa de Vini Jr. começou com gol sobre Marrocos no empate por 1 a 1 na rodada de abertura do Grupo C. Depois, ele fez um dos três gols do Brasil na goleada sobre o Haiti na 2ª rodada. O show ficou para a última partida. O camisa 7 liderou o Brasil e marcou duas vezes na goleada por 3 a 0 diante da Escócia.O craque do Brasil chamou a responsabilidade desde o início da partida. Ele abriu o placar aos 7 minutos depois de erro da defesa da Escócia aproveitado por Rayan, que deu a assistência. Depois, fez de cabeça aos 48 minutos da etapa inicial. O brasileiro terminou a partida com oito finalizações, sendo cinco na direção do gol.Em sua segunda Copa do Mundo, Vini Jr. tem calado os críticos. Durante anos, o atacante ouviu que não conseguia repetir na seleção brasileira as atuações que apresenta no Real Madrid, seu clube. No Mundial do Catar, em 2022, Vini Jr. disputou quatro jogos. Ele marcou apenas um gol, na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final e deu duas assistências. Há quatro anos, ele foi um dos atletas criticados por causa do desempenho abaixo da expectativa.Até aqui, o camisa 7 tem escrito história diferente na Copa de 2026. Vini Jr. assumiu a responsabilidade em uma seleção que chegou aos Estados Unidos sob desconfiança por causa da caminhada até a Copa do Mundo.Sem sentir o peso, Vini Jr. tem liderado a seleção com alegria e muito baile. Isso após a impressão ruim deixada pela equipe depois da estreia com Marrocos. Veio uma boa atuação do atacante diante do Haiti, e a performance de maior destaque foi no encerramento da fase de grupos contra a Escócia.O grupoCom Vini Jr. embalado, o Brasil avançou à 2ª fase da Copa do Mundo na liderança do Grupo C com sete pontos. Foi a mesma pontuação do Marrocos, que passou de fase na 2ª colocação. A seleção brasileira ficou à frente por ter melhor saldo de gols (6 a 3).A Escócia concluiu a 1ª fase da Copa do Mundo na 3ª colocação com três pontos. Neste momento, a equipe europeia está entre os oito melhores terceiros colocados, mas ainda depende de outros resultados para saber se vai avançar ou não de fase.A seleção brasileira com Vini Jr. voltará a campo na segunda-feira (29), a partir das 14 horas (de Brasília), no estádio de Houston. Será a primeira partida eliminatória do Brasil no Mundial.Falta a definição do adversário. O Brasil vai enfrentar o 2º colocado do Grupo F. Três seleções podem terminar nesta posição: Holanda, Japão (atual 2º lugar) e Suécia.A definição do adversário da seleção será nesta quinta-feira (25). Os jogos da 3ª rodada do Grupo F serão entre Tunísia x Holanda e Japão x Suécia, os dois a partir das 20 horas (de Brasília).