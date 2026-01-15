Vini Jr, atacante do Real Madrid, voltou a ser vítima de racismo antes de um jogo da equipe espanhola — desde que chegou ao time europeu, o brasileiro acumula episódios em que é alvo de ataques do tipo.\nO brasileiro foi alvo de cânticos racistas por parte de torcedores do Albacete. Os times jogaram na tarde desta quarta-feira (14) em duelo das oitavas de final da Copa do Rei, e Vini foi escalado como titular.\nMeia reforça Atlético-GO com perfil de líder e de 10 clássico\nO As, um dos principais jornais da Espanha, flagrou a ação de alguns gritos, feitos antes da partida. O embate é disputado no estádio Carlos Belmonte, em Albacete.\nVini é chamado de "mono", uma referência a um macaco. Depois de repetidos gritos do tipo, os torcedores passam a entoar o nome da equipe mandante.\nO goleiro Courtois reagiu em seu Instagram. Companheiro de Vini no Real, o jogador republicou o vídeo e escreveu: "Basta já de racismo. Isso é vergonhoso".