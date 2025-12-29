Vinicius Jr. está entre os três jogadores que sofreram maior desvalorização no mercado da bola ao longo de 2025. O atacante do Rodrygo, também do Real Madrid, integra o top 5. O levantamento é do Transfermarkt.\nO QUE ACONTECEU\nO camisa 7 do time merengue viu seu valor de mercado diminuir em 50 milhões de euros (R$ 326,2 milhões) ao longo do ano. Vini era avaliado em 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) em 1º de janeiro deste ano, contra 150 milhões de euros (R$ 979 milhões) atualmente.\nTécnico do Atlético-GO confia em "time forte em 2026" e diz que elenco está em formação\nA queda só não foi maior do que as de Phil Foden e Rodri, ambos do Manchester City. O inglês lidera do ranking com uma desvalorização de 60 milhões de euros (R$ 391 milhões), seguido pelo espanhol -que não atuou em grande parte do ano com 55 milhões de euros (R$ 359 milhões).