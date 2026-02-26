O Real Madrid saiu atrás do placar contra o Benfica, mas virou jogando em casa e avançou às oitavas da Liga dos Campeões. Vitória por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, em Madri.\nVinicius Júnior deixou o dele e garantiu a classificação dos merengues. Assim como na ida, ele dançou em frente à bandeirinha de escanteio após marcar. O Benfica chegou a abriu o placar com Rafa Silva, mas Tchouaméni empatou para o Real logo na sequência.\nAtlético-GO se classifica à 3ª fase da Copa do Brasil com vitória sobre o Primavera, apesar de atuação ruim\nO time comandado por Álvaro Arbeloa chegou à sétima vitória nesta edição da Champions. No jogo de ida, marcado pela acusação de racismo de Vinicius Júnior contra Gianluca Prestianni, o Real venceu por 1 a 0, com golaço de Vini Júnior.\nNas oitavas, o Real enfrentará Sporting-POR ou Manchester City-ING. Os confrontos da próxima fase serão definidos em sorteio na próxima sexta-feira (27), às 8h (de Brasília).