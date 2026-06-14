Autor do gol da seleção brasileira no empate contra Marrocos, na estreia da Copa do Mundo, Vini Jr enxerga elementos para o Brasil evoluir para a próxima partida.\n"Primeiro jogo da competição, estreia sempre é difiicil, temos que melhorar, seguir evoluindo. Isso é Copa, não vai ter jogo fácil", disse Vini Jr, à CazéTV.\nO Brasil começou o jogo atrás no marcador devido a um gol de Saibari. Mas Vini empatou ainda no primeiro tempo com um golaço.\nO gol dos marroquinos é um dos elementos que o camisa 7 vê como ponto a melhorar. Na jogada, Saibari aproveitou contra-ataque, saiu cara a cara com Alisson, e mandou por cima.\n"Certamente temos que segurar mais a bola, mover de um lado para o outro. Muitas vezes, vão se defender e explorar o contra-ataque, hoje a gente tomou gol assim. Agora é trabalhar porque o próximo jogo tá muito perto", continuou.