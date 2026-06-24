Ao balançar as redes na partida entre Brasil e Escócia, na noite desta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, o atacante Vini Júnior se tornou o 5º brasileiro a marcar nos três primeiros jogos de uma edição de Copa do Mundo. Todos os quatro anteriores foram campeões nas edições em que conseguiram tais feitos.\nAntes de Vini, os outros que balançaram as redes em todos os três primeiros jogos da Copa do Mundo foram Jairzinho, campeão em 1970, Romário, campeão em 1994, além de Ronaldo e Rivaldo, ambos campeões em 2002.\nNa atual edição da Copa do Mundo, Vini Júnior marcou o gol do empate em 1 a 1 contra Marrocos, na 1ª rodada, e fez um dos gols da goleada por 3 a 0 sobre o Haiti, na 2ª rodada. Contra a Escócia, ele marcou duas vezes antes mesmo do intervalo.