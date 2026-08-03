Vini Jr. se reapresentou ao Real Madrid, nesta segunda-feira (3), após encerrar seu período de férias. O atacante volta ao clube ainda sem renovar seu contrato e ainda atrai interesse do Arsenal.\nVini Jr. passou por uma bateria de exames em seu primeiro dia de pré-temporada no Real. Segundo o jornal AS, o brasileiro chegou "como se fosse uma segunda-feira qualquer". Depois, o brasileiro fez seu primeiro treino com o elenco.\nO período que se aproxima é de definição sobre o futuro do brasileiro. O atual contrato dele com o clube espanhol vai apenas até julho do ano que vem. Isso significa que, caso não acerte um novo vínculo até janeiro, ele já poderá assinar um pré-contrato com outro time.\nVini Jr durante treino no início da pré-temporada do Real Madrid (Divulgação / X (antigo Twitter) / @realmadrid)