Tendo encerrado as Eliminatórias Sul-Americanas na quinta posição na tabela de classificação - a pior desde a adoção do formato atual -, com oito vitórias, quatro empates e seis derrotas, a seleção brasileira não chega como uma das favoritas para a disputa da Copa do Mundo.\nEssa é a avaliação do atacante Vinicius Junior, principal nome da equipe e em grade fase atualmente no Real Madrid.\n"Acredito que não é a favorita pelos resultados que tivemos na Eliminatória, mas o peso da camisa, dos jogadores que temos aqui, muitos que atuam nas melhores equipes do mundo, onde todos têm o seu protagonismo. Só faltava encaixar, e depois que o [Carlo] Ancelotti chegou, claro que temos uma ideia melhor de jogo", afirmou o jogador durante entrevista na manhã desta quarta-feira (25) nos EUA, onde a equipe se prepara para os amistosos contra a França, na quinta-feira (26), em Boston, e contra a Croácia, no dia 31, em Orlando.