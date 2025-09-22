Segundo colocado na premiação Bola de Ouro de 2024, o atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, ficou em 16º na eleição deste ano.\nConsiderado o favorito para ficar com o prêmio na edição passada, o jogador da seleção brasileira acabou frustrado ao ser superado na ocasião por estreita vantagem de votos pelo meia espanhol Rodri, do Manchester City.\nLeia também\n+Vila Nova terá desfalque de volante em duelo contra o Cuiabá\nResponsável pela premiação, a revista France Football divulgou há pouco os jogadores que ficaram entre as posições 16º e 30º na eleição de melhor do mundo na temporada 2024/25.\nVinicius Junior ficou imediatamente à frente do polonês Robert Lewandowski, do Barcelona.\nO vencedor deve ser anunciado por volta das 16h (horário de Brasília), com o francês Ousmane Dembélé, do PSG, e o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, como favoritos.