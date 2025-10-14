A primeira derrota para a seleção japonesa nesta terça-feira (14), de virada, se junta a outros resultados negativos históricos acumulados pela seleção brasileira ao longo dos últimos dois anos e meio, no atual ciclo para a Copa do Mundo de 2026.\nNo primeiro amistoso pós-Copa de 2022, sob o comando de Ramon Menezes, então técnico da seleção sub-20 que assumiu interinamente o time principal após a saída de Tite, o Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela seleção de Marrocos, quarta colocada no Qatar.\nLeia também\n+Em ano abaixo da expectativa, Atlético-GO tenta encerrar jejum contra o Vila Nova\nFoi a primeira derrota do Brasil para o time africano. Em dois encontros anteriores, o Brasil havia vencido por 2 a 0, amistoso em 1997, e por 3 a 0, na Copa de 1998.\nNa sequência, a seleção venceu Guiné por 4 a 1 o único triunfo sob o comando de Menezes e emendou nova derrota inédita para Senegal, por 4 a 2. No único encontro anterior, as duas seleções haviam ficado em um empate em 1 a 1, em 2019.