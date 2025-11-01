Abel Ferreira presenteou a torcida do Palmeiras com uma noite mágica no jogo contra a LDU pela Copa Libertadores, mas também recebeu presentes naquela noite no Allianz Parque. O elenco correspondeu, e o português ganhou reforços para a reta decisiva da temporada.\nO treinador português viu Bruno Fuchs, Allan, Sosa e Raphael Veiga serem protagonistas da virada épica que levou o Alviverde para mais uma final de Libertadores. Fuchs era o único nome que frequentou o time titular nos últimos jogos, mas o defensor acabou perdendo a posição no onze inicial após falhas no jogo contra o Flamengo.\nFuchs teve atuação de destaque com passes precisos para armar o time de trás e foi recompensado com o segundo gol da partida. O zagueiro voltou a ganhar a confiança de Abel em um jogo onde atuou como zagueiro e primeiro volante, já que Aníbal Moreno começou no banco de reservas.