Aos poucos, Goiânia vai se enchendo de visitantes brasileiros e estrangeiros, que chegam à cidade para assistir à 2ª etapa da MotoGP de 2026, que será realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna entre os dias 20 e 22 de março. As expectativas são altas para o evento, que retorna ao Brasil depois de 22 anos.\nO piloto Juliano Costa, de 48 anos, veio com o filho Caio Costa, de 11, que também está ativo nas pistas mesmo com pouca idade, para acompanhar a MotoGP. Ambos são naturais de Quedas do Iguaçu (PR).\nJuliano Costa (E), Caio Costa e Edilson Chiapetti (D) chegaram de Quedas do Iguaçu-PR (Luiz Felipe Mendes)\n“Sempre gostamos, somos pilotos, o menino (Caio) já fez seletiva na Yahama, estamos há muito tempo envolvidos. A nossa expectativa é de que seja um espetáculo bonito e que volte ao Brasil. Quanto mais bonito for, mais chance tem de voltar”, disse Juliano.