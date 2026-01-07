O atacante Vitinho Lopes, de 24 anos, será uma das apostas do Atlético-GO para a temporada 2026. Cria da base do Botafogo, o jogador disputou no ano passado a Série B pelo Volta Redonda-RJ, rebaixado à Série C nacional. Apesar disso, ele deixou boa impressão na goleada por 3 a 0 imposta pelo Voltaço sobre o Dragão no returno da Segundona.\nVitinho chega para ser um atacante ousado. “Vou de acordo com o que o técnico pedir. Sou um cara driblador, gosto de ir para cima. Quero ajudar, conquistar grandes coisas aqui, ajudar ao máximo a instituição”, destacou um dos contratados pelo Dragão para 2026.\nNos treinos antes da estreia no Goianão, que será contra o Anápolis, Vitinho Lopes disputa a vaga com Jean Dias, remanescente do elenco do ano passado.\nPara assegurar um lugar no time, o atacante rubro-negro afirma que a torcida “pode esperar muita raça e muita dedicação".