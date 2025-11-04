Vitor Roque comemorou sua volta à seleção brasileira após pouco mais de dois anos. Convocado pela última vez em março de 2023, por Ramon Menezes, o camisa 9 do Palmeiras foi lembrado por Carlo Ancelotti e estará à disposição para os amistosos contra Senegal e Tunísia.\n"É uma felicidade imensa pode voltar a representar o meu país. Estou vivendo um sonho e é fruto de muito trabalho. Só posso a agradecer a Deus e a todos do Palmeiras. Toda a comissão, meus companheiros. Sem dúvidas um momento muito especial que venho vivendo na minha carreira", disse o jogador.\nLeia também\n+Vila Nova anuncia saída de atacante\n"Chegar na seleção brasileira é o sonho de qualquer jogador. Então será mais uma grande oportunidade que procurarei aproveitar da melhor maneira possível."\nEntre os principais nomes do time de Abel Ferreira, Vitor Roque tem 17 gols e 5 assistências no ano. A parceria com Flaco López ajudou o camisa 9 a deslanchar no clube paulista.