O Palmeiras atropelou o Inter, venceu a partida por 4 a 1, na noite deste sábado (13), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão, e chega embalado para o jogo de ida contra o River Plate, na Argentina, pelas quartas de final da Copa Libertadores no próximo meio de semana.\nVitor Roque marcou três vezes, e Lucas Evangelista também deixou o dele. Os quatro gols foram marcados ainda no 1º tempo. Carbonero descontou para o Inter na 2º etapa, com o Alviverde jogando em ritmo mais baixo.\nAndreas Pereira fez a sua estreia com a camisa do Palmeiras. O meio-campista entrou aos 17 minutos do 2º tempo, no lugar de Lucas Evangelista, mas não conseguiu mostrar muito serviço.\nBruno Rodrigues voltou a atuar após 598 dias. O atacante não atuava desde o dia 24 de janeiro de 2024, e lutava para se recuperar de duas lesões graves (uma em cada joelho). Aos 38 minutos do 2º tempo, Bruno quase balançou as redes. Ele recebeu ótimo passe de Veiga dentro da área, tentou encobrir o Rochet, mas o goleiro fez ótima defesa.