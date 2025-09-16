O atacante Vitor Roque assumiu o protagonismo no Palmeiras e em apenas seis meses no clube já superou o número de gols marcados em sua passagem dramática no futebol europeu.\nVitor Roque é uma das armas do alviverde para conseguir superar o River Plate nas quartas de final da Copa Libertadores. O jogo de ida ocorre nesta quarta-feira (17).\nCom os três gols contra o Inter, Vitor Roque chegou aos dez gols pelo Palmeiras em 38 jogos, além de quatro assistências, e já superou os números que teve na Europa.\nLeia também\n+Morre sobrinho de Fernando Reges, ex-volante do Vila Nova\nEm 49 jogos no futebol espanhol (33 no Bétis e 16 no Barcelona), o atacante de 20 anos balançou as redes nove vezes e não deu nenhuma assistência.\nA passagem do jogador no Velho Continente, entre janeiro de 2024 até o fim de fevereiro deste ano, teve um momento muito delicado no Barcelona. Raphinha, ex-companheiro de Vitor no Barça, disse em entrevista que o jogador chegou a chorar durante um treino.