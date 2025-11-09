Vitória e Botafogo empataram em 0 a 0 neste domingo (9), no Estádio Manoel Barradas, pela 33ª rodada do Brasileirão.\nO empate foi ruim para os dois lados. O resultado manteve o time carioca em 6º lugar, com 52 pontos, fora da zona de classificação direta para a Libertadores, enquanto o rubro-negro baiano, em 16º com 35 pontos, segue pressionado na luta contra o rebaixamento.\nOs times voltam a campo após a data Fifa. O Botafogo recebe o Sport no dia 18, às 20h30, e o Vitória enfrenta o Palmeiras fora de casa, no dia 19, às 19h30.\nEscalação de Halter gera polêmica\nO Vitória decidiu escalar o zagueiro Lucas Halter, emprestado pelo Botafogo. O contrato de empréstimo, porém, prevê uma multa de R$ 1 milhão para poder utilizá-lo no confronto direto entre as equipes.\nO defensor, que havia sido decisivo na vitória sobre o Internacional na rodada anterior, começou como titular no Barradão.