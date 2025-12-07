O Vitória está livre da Série B. Neste domingo, no Barradão, o Vitória recebeu o São Paulo, venceu por 1 a 0 e contou com tropeço de rivais diretos para deixar o Z4 na última rodada do Brasileirão.\nBaralhas marcou o gol da permanência, em Salvador. Donos da casa ainda contaram com 'ajudinhas' de Palmeiras e Botafogo.\nO Vitória precisava ganhar a todo custo para sonhar com a permanência. O time parou muitas vezes no goleiro Rafael, mas conseguiu furar a defesa do São Paulo na etapa final.\nO time baiano dependia do tropeço de pelo menos um dos rivais diretos -Fortaleza, Ceará e Atlético-MG. E o secador ligado funcionou, já que Fortaleza e Ceará perderam, diante de Botafogo e Palmeiras, respectivamente.\nO São Paulo, apesar da derrota, conseguiu confirmar o oitavo lugar, principal objetivo na reta final do ano. Mesmo fora da zona de classificação à pré-Libertadores, o time do Morumbis ainda sonha com a abertura de um G8 a depender do campeão da Copa do Brasil.