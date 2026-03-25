O goleiro Vladimir, de 36 anos, é um dos jogadores mais experientes do elenco do Atlético-GO, ainda não jogou na atual temporada e garante que o time alternativo que jogará com o Anápolis, na estreia na Copa Centro-Oeste, terá como meta ganhar o torneio. O Dragão estreia contra o Anápolis nesta quinta-feira (26), às 20h30, no Estádio Antônio Accioly.\n"Será um jogo aguerrido. Por mais que entremos com um time alternativo, a maioria já teve minutagem, aqui. O time vai entrar na competição para ser campeão, dar esta alegria ao torcedor ", garantiu o jogador, com 12 atuações em 2025.\nNa temporada atual, será o primeiro jogo do goleiro como titular do Dragão. Ele nunca disputou na carreira um torneio regional.\n"Nunca tinha disputado uma competição do tipo (Copa Centro-Oeste). Tenho a oportunidade de jogar e vou jogar para ser campeão. Independentemente do adversário e da competição, se for para jogar, ficar no banco de reservas ou só fazer parte do elenco, quero ser campeão ", repetiu o goleiro atleticano.