O volante Leandro Vilela, de 31 anos, é um dos jogadores mais experientes do atual elenco do Atlético-GO e é considerado uma liderança no grupo. Ele convive, nesta temporada, com o terceiro treinador no comando - o ex-goleiro Renan Brito, que é interino, por enquanto.\nLeandro Vilela afirma que Renan Brito tem conhecimento do futebol, sabe os segredos e a linguagem do vestuário e que resta ao elenco abraçar a causa. Ou melhor, o técnico, que comandará o time pela terceira vez seguida neste sábado (4), às 16 horas, contra o Novorizontino-SP, em Novo Horizonte (SP).\n"O Renan (Brito) estava jogando ate há pouco tempo. Então, sabe lidar muito bem com o extracampo, na relação humana que tem (com atletas), porque conhece bem o vestiário, sabe a linguagem do jogador", explicou o volante do Dragão. "Independentemente de quem esteja à frente do comando, temos de abraçar a ideia de fazer o melhor pelo Atlético-GO, porque todos estamos imbuídos do mesmo pensamento, do mesmo projeto, pois queremos o acesso."