O volante Filipe Machado celebrou a estreia pelo Goiás e quer manter regularidade de atuações pela equipe esmeraldina. O jogador de 30 anos entrou em campo durante o segundo tempo da vitória de 2 a 0 sobre a Anapolina, no último sábado (24).\n“Foi só o primeiro passo. A estreia é importante, mas o mais relevante é manter regularidade, trabalhar no dia a dia e estar sempre pronto para ajudar o Goiás quando for necessário”, comentou Filipe Machado.\nO volante entrou em campo no segundo tempo da vitória sobre a Rubra, pela 5ª rodada do Goianão. Filipe Machado atuou por 29 minutos após entrar na vaga de Lucas Rodrigues, jovem de 18 anos que é destaque da equipe esmeraldina neste início de temporada.\nO técnico Daniel Paulista adiantou no último sábado que pode promover mudanças na equipe no jogo de quinta-feira (29) contra a Abecat.