O volante João Vieira precisou de 41 jogos pelo Vila Nova para marcar seu primeiro gol pelo Tigre. Coube ao destino reservar um jogo especial para o meio-campista, que marcou justamente contra seu ex-clube, o Paysandu. Nesta segunda-feira (11), o Tigre ganhou do Papão, por 1 a 0, na Curuzu.\nJoão Vieira fez o gol aos 26 minutos do 2º tempo. Ele foi elemento surpresa em lance de contra-ataque e aproveitou cruzamento de André Luis para marcar.\nO volante é o jogador que mais jogou pelo Vila Nova em 2025. Contra o Paysandu, João Vieira fez seu 41º jogo pelo time colorado. Ele defendeu o Papão entre 2022 a 2024, com 124 partidas e conquistou três títulos: um paraense (2024) e duas Copas Verde (2022 e 2024), ambas contra o Vila Nova.\n“Belém é um lugar onde fiz bastante história. Muito feliz pelo primeiro gol com o Vila Nova, nós fizemos um jogo muito bom e nos comportamos bem em um lugar difícil de jogar. Fica o carinho ao Paysandu, pela instituição e torcedores. Agora temos o clássico pela frente e temos que valer o mando de campo no clássico”, comentou João Vieira à ESPN Brasil.