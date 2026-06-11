O volante Juninho pediu união ao Goiás após o clube sofrer a pior derrota como mandante na história da Série B e pelo momento financeiro difícil para a equipe goiana. O jogador de 38 anos confirmou que o direito de imagem do elenco foi pago pela diretoria.\n“Goiás vem passando por dificuldades como grande parte dos times do Brasil. O Goiás tem uma organização financeira que até assusta. Nós temos que ser parceiros do clube. O Goiás vem se esforçando. Foi pago (o direito de) imagem, falta só desse mês. O barulho está sendo maior do que vem acontecendo”, afirmou o jogador.\nO Goiás pagou os direitos de imagem que venceram no 10º dia útil de maio antes da partida contra o Novorizontino na quarta-feira (10). Os vencimentos deste mês ainda não foram pagos e a expectativa da direção é fazer os acertos até a próxima semana.