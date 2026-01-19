O técnico Rafael Lacerda deve promover mudanças no Atlético-GO para o jogo desta quarta-feira (21), contra a Jataiense, no Estádio Arapucão, em Jataí, pelo Campeonato Goiano. A intenção é continuar rodando o elenco, já visando ao clássico do próximo domingo (25) diante do Vila Nova.Para defender a vice-liderança e a invencibilidade no Estadual, o Dragão, que soma 7 pontos, enfrenta a Raposa do Sudoeste, que tem 5 e também não perdeu na competição.Uma das principais alterações pode ser a preservação do volante Igor Henrique, destaque das três rodadas iniciais, devido ao desgaste físico. Em contrapartida, o volante Klebert deve receber mais chances.O jovem completou 18 anos no último domingo (18), dia do empate por 1 a 1 com o Goiás, e celebrou a data com um novo contrato de cinco anos com o clube, publicado nesta segunda-feira (19) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.Klebert foi utilizado em todas as partidas deste Goianão, inclusive como titular na vitória por 2 a 1 sobre a Aparecidense.Natural de Ruy Barbosa (BA), o jogador é uma das promessas da base atleticana, seguindo os passos de Yuri Alves, negociado com o RB Bragantino. Embora tenha atuado como meia no sub-17 e no sub-20, ele vem sendo aproveitado como volante no profissional.Além de Klebert, outros atletas podem ganhar espaço em Jataí, como o volante Geovane, o meia Lima e os atacantes Derek e Vitinho.A equipe realiza um último treino na manhã desta terça-feira (20), no CT do Dragão, antes de seguir viagem para o Sudoeste Goiano.