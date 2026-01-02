O volante Geovane, de 36 anos, conquistou na temporada passada, pelo Coritiba, o título da Série B. Experiente, o jogador tem histórico por alguns clubes do País e está de volta ao futebol goiano para atuar pelo quarto clube dele no Estado, o Atlético-GO.\nGeovane teve passagens por Goiás (campeão goiano em 2009), Aparecidense (vice do Goianão de 2015) e Vila Nova (vice do Estadual de 2017) e tem como objetivo conquistar mais um troféu na carreira. Aos 36 anos, o jogador garante estar muito bem fisicamente e sem tempo definido para fechar o ciclo como atleta.\n“Já disputei alguns campeonatos goiano. Há seis anos (2019), saí daqui. O objetivo é ser campeão”, disse o jogador, que chega para ser uma das lideranças do novo elenco atleticano para 2026. Geovane, o volante Igor Henrique, os goleiros Paulo Vitor e Vladimir, os laterais Matheus Ribeiro e Guilherme Romão encabeçam a lista dos mais experientes do grupo em formação no Dragão. A expectativa é que possam levar o clube à conquista do Goianão e do acesso à Série A.