O volante Filipe Machado, de 30 anos, disse que o Goiás precisa encarar a partida contra o Fortaleza no próximo sábado (5) como uma final para o clube se recolocar na disputa pelo acesso à Série A.\nO time esmeraldino vem de vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, encostou no G6 e está na 10ª colocação, com 36 pontos, três a menos que o CRB, primeiro time da zona de playoff, com 39.\n“Sábado vai ser crucial, esse ano é um dos anos mais equilibrados da Série B. Até a rodada passada a gente estava a cinco pontos do 6º e a cinco pontos do primeiro do Z4. Vencendo esse jogo contra o Fortaleza, voltamos de vez para a briga e, na sequência, tem um clássico (contra o Vila Nova). Então, é encarar como uma final, o objetivo principal é a Série A e passa por esse jogo”, analisou.\nKadu Sousa se torna "amuleto" com gols decisivos no Goiás