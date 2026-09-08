O volante Daniel Peixoto definiu a sequência que o Atlético-GO terá como mandante nesta semana como crucial para as pretensões da equipe, que pretende melhorar sua condição na disputa pelo acesso à Série A. O Dragão vai encarar Ceará e Criciúma no estádio Antônio Accioly nas duas próximas rodadas da Série B.\n“É um momento crucial para nós na competição. São dois jogos em casa (contra Ceará e Criciúma), que podem definir nosso futuro no campeonato. Sabemos que serão jogos difíceis”, previu Daniel Peixoto, que atuou como camisa 8 nos jogos anteriores, contra o Avaí e Juventude.\nO primeiro compromisso será nesta quarta-feira (9) contra o Ceará. O duelo contra o Criciúma vai ser no domingo (13).\nMesmo que vença o Vozão, o time atleticano não entra no G6, mas pode colar novamente no grupo dos seis primeiros. O Atlético-GO tem 40 pontos e pode chegar no máximo aos 43 com 11 vitórias. Nesta rodada, CRB (42 pontos e 12 vitórias) e Operário-PR (40 pontos e 11 vitórias) vão se enfrentar no interior do Paraná. Independentemente do resultado, um deles será o 6º colocado.