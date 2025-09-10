O volante Ronald, de 22 anos, foi apresentado pelo Atlético-GO na tarde desta quarta-feira (10) e disse que mantém confiança na conquista do acesso à Série A.\nO Dragão ocupa a 13ª colocação com 32 pontos e está a seis pontos do América-MG, primeiro time da zona de rebaixamento (Z4), e a oito da Chapecoense, que fecha a faixa do acesso (G4). Mesmo mais perto da zona de rebaixamento neste momento, Ronald acredita que o Dragão ainda tem condições de alcançar uma vaga na elite.\n“Acho que quem está no Atlético-GO sempre tem de pensar grande, porque o Atlético-GO é um grande clube, veio da Série A. Nestes últimos jogos que faltam, é a hora de crescer, de buscar uma sequência de vitórias. Tenho certeza de que, trabalhando como estamos, vamos conseguir atingir esse objetivo”, disse o volante.\nSegundo dados do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Atlético-GO tem chance de 2,2% de conquistar o acesso à Série A.