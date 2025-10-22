O volante Ronald, de 22 anos, acredita que a vitória (1 a 0) do Atlético-GO sobre o Vila Nova reacendeu no clube o desejo de brigar pelo acesso à Série A. Mas para manter a chama acesa, será preciso vencer o CRB, na tarde do próximo domingo (26), às 16 horas, em Maceió.\n"É muito importante ganhar clássico e conseguimos. Mas o clássico já passou", avaliou o jogador cedido pelo Grêmio. "Para nós, todo jogo é guerra", frisou.\nLeia também\n+Atlético-GO terá de trocar goleiro para próxima rodada da Série B\nRonald atuou dez vezes pelo clube - só foi substituído uma vez. A regularidade dele tem de valer para o elenco nas cinco rodadas finais da Série B.\n"Temos total confiança em alcançar os resultados (vitórias). Temos cinco jogos e não podemos ter nenhum deslize até chegar o jogo contra a Chapecoense (dia 22 de novembro, na rodada final da Série B). Serão cinco jogos difíceis, temos de torcer contra os concorrentes diretos", comentou Ronald.