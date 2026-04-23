O volante Cristiano, de 26 anos, analisou o duelo do Atlético-GO nesta quinta-feira (23), contra o Athletico-PR, fora de casa, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Para o jogador, trata-se de uma partida atípica, que exige atenção redobrada.\n“É um jogo atípico, em que a atenção precisa estar redobrada, até para que a gente consiga levar um resultado positivo para o segundo jogo, no nosso campo, onde somos mandantes. Então, é manter o foco, estar bem concentrado e atento durante toda a partida. Acho que isso é o mais importante: ser uma equipe competitiva dentro de campo, para levar o confronto em aberto para Goiânia”, analisou Cristiano.\nAtlético-GO terá desfalque de volante para jogo pela Copa do Brasil\nCristiano vive uma sequência de jogos no Dragão: atuou nas últimas seis partidas e foi titular nas três mais recentes, permanecendo em campo durante os 90 minutos. O jogador celebrou o bom momento e se mostrou otimista para o confronto no Paraná.