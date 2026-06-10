A seleção brasileira sub-20 foi derrotada pelo Chile por 2 a 0 nesta terça-feira (9), no CT da Federação Chilena de Futebol, em Santiago. Esse foi o segundo amistoso entre as seleções. No primeiro, o Brasil venceu por 1 a 0. Assim como na primeira partida, Lucas Rodrigues, do Goiás, foi titular e atuou como primeiro volante da equipe.\nEntre os 25 convocados, Lucas Rodrigues, de 18 anos, é o único representante do futebol goiano e foi uma peça bastante utilizada pelo técnico Paulo Victor, sendo titular nos dois jogos. O treinador já havia comandado a seleção em dois amistosos contra o Paraguai, em março, vencidos por 3 a 1 em São Paulo. Na ocasião, o volante esmeraldino estava lesionado. Os amistosos servem como preparação para o Sul-Americano Sub-20 de 2027.\nVolante do Goiás é titular, e Brasil vence o Chile em amistoso sub-20