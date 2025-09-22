No último sábado (20), na vitória do Goiás por 1 a 0 sobre o Paysandu na Serrinha, o volante Juninho, de 37 anos, bateu o próprio recorde da carreira ao percorrer 1,4 km (1.403 metros) em alta intensidade. Além disso, ele liderou o time em distância total, com 11,9 km (11.907 metros), e registrou a 2ª maior velocidade entre os atletas alviverdes: 31,63 km/h.\nDesde que começou a sua carreira como profissional, Juninho jamais havia alcançado a marca de 1.403 metros em alta intensidade em uma só partida. O volante também participou do gol da vitória esmeraldina, ao iniciar a jogada e dar a assistência para Jean Carlos balançar as redes aos 41 minutos do 2º tempo.\nLeia também\nDestaque na base, passagem pelo rival e relacionado às pressas: conheã Jean Carlos, meia do Goiás\n“Esse parâmetro (alta intensidade) corresponde ao volume de deslocamentos realizados em velocidades elevadas, geralmente acima de 19,8 km/h. É um dado diretamente associado a momentos decisivos da partida, como transições rápidas, recomposição defensiva, ultrapassagens e deslocamentos para finalização”, explicou o fisiologista do Goiás, André Araújo.