Após duas derrotas seguidas na Série B, o Goiás tenta retomar o caminho das vitórias diante do São Bernardo pela 6ª rodada da competição. O volante Filipe Machado destacou a dificuldade da Segundona e acredita que a equipe goiana pode recuperar o nível de atuação do Campeonato Goiano.\nO Goiás não vence há três partidas seguidas na temporada. Após 20 jogos de invencibilidade, o clube goiano perdeu para Juventude e Cuiabá, ambos por 2 a 0 na Série B, e empatou por 2 a 2 com o Cruzeiro pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil.\nA atuação contra o Cruzeiro deixou a equipe esmeraldina confiante em voltar a jogar bem na Série B. As derrotas para Cuiabá e Juventude ficaram marcadas por atuações ruins do Goiás.\n“Eu joguei a Série B muitas vezes e sei da dificuldade que é. Esse ano ainda mais com grandes clubes. Oscilações vão acontecer durante a competição. Tivemos duas derrotas, contra o Juventude jogo meio atípico com dois a menos, mas no 11 contra 11 a gente não fez um bom jogo, e contra o Cuiabá a mesma coisa. Conversamos e sabemos da qualidade da nossa equipe, onde podemos chegar. Queremos manter o nível do Estadual. Moralmente (o empate com o Cruzeiro) deixa a gente com a moral lá em cima para buscar grandes coisas”, afirmou o volante esmeraldino.