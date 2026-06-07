Em amistoso disputado neste sábado (6) no Estádio Nacional do Chile, em Santiago, a seleção brasileira sub-20 derrotou a equipe chilena por 1 a 0, com gol de pênalti de Arthur Dias. Lucas Rodrigues, do Goiás, jogou os 90 minutos e atuou como primeiro volante, próximo dos zagueiros. Ele foi participativo na criação de jogadas e em transições defensivas.\nDe olho no Sul-Americano Sub-20 de 2027, a seleção brasileira da categoria marcou dois amistosos contra o Chile neste mês, na segunda etapa de trabalho do técnico Paulo Victor, após as duas vitórias por 3 a 1 em amistosos contra o Paraguai no mês de março, em São Paulo.\nJogadora goiana dá assistência, e Brasil goleia Coreia do Sul em amistoso sub-20\nVolante do Goiás é titular, e Brasil vence o Chile em amistoso sub-20\nO segundo amistoso contra o Chile está marcado para a próxima terça-feira (9), a partir das 18 horas, no mesmo estádio. Lucas Rodrigues, de 18 anos, é o único representante do futebol goiano entre os 25 convocados.