O volante Filipe Machado lembrou a confusão entre atletas de Goiás e Coritiba, que ocorreu na Série B do ano passado, e resultou em uma punição de cinco partidas ao jogador em competições da CBF. O atleta, que completou 30 anos nesta terça-feira (20), foi apresentado como novo reforço do time goiano para a sequência da temporada.\n“Aconteceu esse fato no ano passado, infelizmente. Eu não sabia que tinha sido expulso, fiquei sabendo no vestiário. Eu estava separando a briga. Eu estava pendurado e durante o jogo me cuidei para não tomar o terceiro. Infelizmente aconteceu, mas ali cada um defendeu o seu lado. Hoje eu defendo a camisa do Goiás e sou grato por isso. Vou defender de todas as formas o clube e a instituição que represento”, declarou o volante.\nFilipe Machado foi um dos atletas envolvidos na confusão. O volante foi expulso após a partida que ocorreu em setembro. Dois meses depois, ele e outros jogadores foram julgados pelo STJD e receberam punições. O volante recebeu suspensão de cinco partidas. Outro atleta que segue no Goiás e foi punido é o atacante Anselmo Ramon, que pegou quatro jogos de punição.