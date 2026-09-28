O volante Lucas Rodrigues, de 18 anos, foi o autor de um dos gols da seleção brasileira sub-20 na goleada por 4 a 1 sobre a Dinamarca, na tarde desta segunda-feira (28), em amistoso disputado em San Pedro del Pinatar, na Espanha.\nA joia do Goiás começou a partida como titular e marcou o segundo gol do Brasil. Aos 36 minutos do 1º tempo, o jogo estava empatado quando Lucas aproveitou uma sobra e bateu forte da intermediária para recolocar o time à frente do placar. Bruninho havia aberto o marcador para o Brasil, enquanto Hyseni deixou tudo igual para os dinamarqueses.\nNa segunda etapa, Heittor e Yuri Teles completaram a goleada. Lucas Rodrigues foi substituído no intervalo.\nEsse foi o primeiro de três amistosos que a seleção brasileira sub-20 realiza na Espanha. Na próxima quinta-feira (1º), às 13 horas, o Brasil volta a campo para enfrentar os Estados Unidos. A sequência será encerrada no domingo (4), contra o México.