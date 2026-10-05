O volante Lucas Rodrigues, de 18 anos, deve seguir como desfalque do Goiás para a partida desta terça-feira (6), contra o Athletic, pela 31ª rodada da Série B. A joia esmeraldina, que esteve com a seleção brasileira sub-20, chegará a Goiânia no mesmo dia da partida e tende a ficar fora da lista de relacionados para o confronto.\nO último amistoso do Brasil foi realizado às 6 horas (de Brasília) do último domingo (4), contra o México. A delegação brasileira está retornando ao país nesta segunda-feira (5), saindo da Espanha, em uma viagem de cerca de 10 horas. Lucas Rodrigues é esperado na capital goiana na terça-feira (6), por volta do meio-dia. A partida contra o Athletic será às 20h30, na Serrinha.\nGoiás lida com queda de rendimento no 2º turno da Série B\nAlém do desgaste provocado pelo jogo do fim de semana com a seleção brasileira sub-20, o volante terá pela frente uma longa viagem internacional. Por isso, a tendência é que ele não seja relacionado e desfalque o Goiás pelo terceiro jogo consecutivo.