Jogador mais velho do elenco do Goiás, Juninho perdeu a condição de titular em 2026, mas não deixou de ser um dos líderes do elenco esmeraldino que celebrou o título goiano no último domingo (15). Um dos atletas mais experientes da equipe alviverde, o volante de 38 anos se tornou uma espécie de “paizão” no Goiás e tem se destacado no auxílio junto aos jovens revelados pelo clube alviverde.No dia a dia do clube, Juninho quase sempre está acompanhado por algum atleta formado na base do Goiás que treina no time profissional. Isso ocorre no vestiário, no refeitório, na caminhada até o gramado antes dos treinos, na concentração e nos estádios em dias de jogos.Juninho, inclusive, perdeu espaço na equipe titular por causa do bom momento de um jovem formado na base esmeraldina: Lucas Rodrigues, que foi eleito a revelação do Campeonato Goiano.O volante tem passagens por diversos clubes. Ele começou no Aparecida, jogou no Rio Verde, passou por Mogi Mirim, Athletico-PR, Ponte Preta e Ferroviária antes de iniciar sequências de nove temporadas no América-MG. Ele deixou o clube mineiro em 2024 para acertar com o Goiás - o contrato é até o fim deste ano.Pela experiência adquirida, Juninho passou a conviver mais próximo dos atletas da base e tem tido papel de “paizão” com conselhos sobre futebol e vida. O nome do volante quase sempre é citado por atletas da base quando falam sobre a convivência com os mais experientes.Essa relação motivou Juninho a começar a pré-temporada mais cedo. O início dos treinos no Goiás foi dividido em duas partes: no dia 15 de dezembro atletas formados no clube se apresentaram, com o restante do elenco iniciando atividades 11 dias depois. Juninho começou os trabalhos junto com os atletas da base. “Às vezes, a gente que está no futebol profissional acha que é só importante o momento em que estamos jogando. Se você perguntar para os 35 jogadores (do elenco do Goiás), é esse o sentimento de querer jogar. Não são todos que jogam e dá para ser importante de outras formas. Eu sinto essa importância que eu tenho (com os jovens). Os caras se sentem bem perto de mim e na minha cabeça que tenho que deixar algo positivo na vida deles”, comentou Juninho ao POPULAR.Na celebração do título do Goianão, Juninho comandou a festa esmeraldina com um megafone. Ele ditou o ritmo da comemoração no gramado.“Olha, é um momento único viver esse momento no Goiás. Eu sou daqui (nasceu em Goiânia) e sinto que posso retribuir com o crescimento do Goiás. O Luquinhas (Lucas Rodrigues), Baldória, Caito, que está mais adiantado, Jeanzinho (Jean Carlos), Vitor Hugo, Pedrinho, Anthony e o Murilo (Câmara) agora. Esses meninos são muito importantes para o clube e fico feliz por criar uma relação com todos”, acrescentou o volante esmeraldino.Dos 34 atletas relacionados pelo Goiás no Goianão de 2026, sete são goianos. Quatro jogaram: Juninho (Goiânia), Rodrigo Soares (Porangatu), Lucas Rodrigues (Planaltina) e Pedrinho (Goiânia). Outros três integram o elenco, o zagueiro Anthony, o volante Vitor Fonseca (já deixou o clube) e o atacante Vitor Hugo.O Goiás é o primeiro clube de expressão do Estado que Juninho defende na carreira. Grande parte da sua família é goiana e esteve na Serrinha na celebração do título do Goianão. “Família é quem está sempre do lado. Eu voltar para cá em um clube como o Goiás é gratificante, viver isso ao lado da minha família e amigos perto me deixa com o sentimento de gratidão”, completou Juninho.Essa relação próxima com o clube esmeraldino motivou Juninho a, no final do ano passado, reduzir seu salário. O volante entendeu que por causa da permanência na Série B, ele poderia adequar ao cenário financeiro do clube goiano.“Eu não gosto de dar essas informações. Não teve esse momento do Goiás chegar e falar que eu tinha que baixar o salário se não eu ia embora. O que aconteceu é que eu procurei o clube em dezembro. Eu estava no América-MG, durante nove anos, e o esforço que o Goiás fez para me ter, eu achei que o não acesso fez que eu tomasse a decisão de caminhar lado a lado. Eu procurei o Michel (Alves, diretor) e falei que estava disposto a fazer isso”, contou Juninho.Apesar de ter perdido a condição de titular, Juninho não deixou de atuar pelo Goiás. No ano, até aqui, ele é o segundo jogador mais utilizado a partir do banco de reservas: oito dos 11 jogos foram neste cenário. Ele só fica atrás do lateral direito Rodrigo Soares, que saiu dos suplentes em nove ocasiões.