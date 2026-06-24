O volante Nathan Camargo, que vem atuando como lateral direito no Vila Nova, destacou a felicidade pela boa fase dele e do time como um todo, afirmou que é muito difícil lutar pela parte de cima da tabela na Série B e comentou sobre o próximo jogo contra o Novorizontino.\n“Um momento muito bom, creio que tenho ajudado a equipe. Sabemos também o quanto é difícil lutar pela parte de cima da tabela. O difícil não é chegar, é permanecer lá em cima. Mas seguimos trabalhando, nos esforçando para dar o nosso melhor e continuar lutando pelo tão sonhado acesso”, disse.\nVolante de ofício, Nathan Camargo vem sendo utilizado como lateral direito pelo técnico Guto Ferreira, que trabalhou com ele no acesso do Remo à Série A no ano passado.\nO jogador de 20 anos superou as concorrências de Elias (hoje, emprestado ao Mirassol) e Hayner na posição e atualmente é titular. O atleta revelou, inclusive, que pede sempre ajuda para Hayner nos treinamentos.