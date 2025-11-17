A primeira transferência entre clubes da capital para 2026 começa a ganhar corpo e temperatura envolvendo o Atlético-GO e o Vila Nova, que encerram a participação deles na Série B sem a conquista do acesso à elite nacional. No centro das atenções, aparece o volante e meia Igor Henrique, de 33 anos e que não deve mais continuar na equipe vilanovense na temporada seguinte.\nO jogador pode estar voltando ao Dragão, clube em que abriu portas no futebol goiano em 2017, quando o time atleticano disputou a Série A e foi rebaixado.\nNaquele ano, Igor Henrique disputou 30 partidas e fez um gol na fraca campanha do Dragão na elite nacional. No último sábado (15), após o empate de 0 a 0 contra o Operário-PR, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, revelou que tem jogadores contratados, mas despistou sobre o retorno de Igor Henrique.