O volante Willian Maranhão, que cumpriu suspensão na rodada passada e está liberado para voltar ao time no jogo de ida das quartas de final, elogiou o Anápolis, próximo adversário da equipe colorada, e comentou sobre a quantidade de cartões que costuma levar dentro de campo.\n“Uma grande equipe, a equipe do Anápolis é bastante competitiva. A gente viu aí na 1ª fase, que deu bastante trabalho. Esperamos um jogo bastante complicado, um jogo difícil. A gente sabe que jogar lá é bem complicado. Mas estamos nos preparando forte, estamos bem, viemos de um grande resultado (contra a Jataiense, vitória por 4 a 1)”, avaliou.\nNa 1ª fase do Goianão 2026, o Vila Nova venceu o Anápolis por 3 a 1 no Jonas Duarte. No ano passado, pelo jogo de ida da final, o Tigre perdeu por 2 a 0 no mesmo estádio e precisou suar a camisa para reverter no Serra Dourada. Willian Maranhão ressaltou essa questão e projetou o duelo da próxima quinta-feira (12), às 21 horas, com mando de campo do Galo da Comarca.