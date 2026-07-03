O volante João Vieira projetou o próximo compromisso do Vila Nova, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do São Bernardo, na próxima segunda-feira (6), em partida que coloca frente a frente o melhor mandante e o melhor visitante da competição.\n“Jogo dificílimo. A equipe do São Bernardo talvez, lá no começo do campeonato, ninguém imaginasse que estaria nessa posição, mas tem uma equipe muito qualificada, não à tôa está na parte de cima da tabela e é o melhor visitante. Jogo difícil, complicadíssimo. Temos que fazer valer o fator casa e, diante do nosso torcedor, continuar com essa boa fase dentro de casa”, disse João Vieira.\nMelhor mandante contra melhor visitante: Vila Nova busca, diante do São Bernardo, manter liderança da Série B\nA derrota para o Novorizontino por 2 a 1 na última rodada da Série B deixou um gosto amargo para o Vila Nova. O time ficou na bronca com a arbitragem. Guto Ferreira reclamou bastante da atuação do árbitro Lucas Paulo Torezin, do Paraná, e João Vieira voltou a criticar a arbitragem, dizendo que o episódio acende um sinal de alerta.