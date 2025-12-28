Em uma temporada de altos e baixos do Vila Nova, um dos destaques individuais foi o volante João Vieira. Com 56 partidas e 4.519 minutos jogados pelo clube em 2025 - os maiores números do elenco no ano -, o jogador teve seu contrato renovado e declarou que está feliz no time colorado.\nEm 2025, o Vila Nova disputou 62 partidas ao longo da temporada: 38 pela Série B, 17 pelo Goianão, 4 pela Copa do Brasil e 3 pela Copa Verde. João Vieira só não esteve presente em seis compromissos, e em nenhuma das vezes a sua ausência foi por causa de lesão.\nNo Estadual, o volante foi poupado no empate com o Crac (0 a 0), por causa de um clássico contra o Goiás no final de semana seguinte. Na Série B, não atuou no empate com o Athletic-MG (1 a 1) e na derrota para o CRB (2 a 0), porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo em ambas as ocasiões. Na Copa Verde, não participou de nenhum dos três duelos, pois o Vila Nova utilizou uma escalação alternativa.